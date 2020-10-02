انتحار شخص مجهول الهوية بإطلاق النار على نفسه شرقي بغداد

2020/10/02 | 15:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اقدم شخص مجهول الهوية على الانتحار بإطلاق النار على نفسه شرقي بغداد.وذكرت قيادة شرطة محافظة بغداد في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان دوريات مركز شرطة القناة استخبرت بإقدام احد الاشخاص (مجهول الهوية) على استئجار سيارة أجرة وقام بالانتحار عن طريق اطلاق النار على نفسه من سلاح (مسدس) داخل سيارة الاجرة ضمن منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد دون معرفة الاسباب./انتهى9

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