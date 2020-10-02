شرطة ميسان : القبض على (9) أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية لمحاولتهم الدخول للعراق بصفة غير قانونية

2020/10/02 | 15:04 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / القت شرطة محافظة ميسان القبض على (9) أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية لمحاولتهم الدخول بصفة غير قانونية".وأوضح مصدر امني لمراسل وكالة انباء / نينا / " بعد ورود معلومات إستخباراتية عن قيام (9) اشخاص يحملون الجنسية الايرانية بالدخول الى العراق بصفة غير قانونية ، حيث إدعوا قيامهم بالدخول تأديةً لمراسم الزيارة الأربعينية بعد غلق المنفذ البري ( منفذ الشيب ) من قبل الحكومة المركزية.واضاف المصدر " تم اخذ الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً./انتهى

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