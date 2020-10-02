استقرار أسعار الدولار في العراق اليوم

2020/10/02 | 15:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ سجلت أسعار صرف الدولار استقرارا في الأسواق المحلية في العراق اليوم الجمعة ولم تشهد تغييرا عن يوم امس الخميس .ففي مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد كان سعر البيع: 124.250 دينارا لكل 100 دولار.وسعر الشراء: 123.250 دينارا لكل 100 دولار./انتهى9

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