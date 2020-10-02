شروط سودانية مقابل التطبيع مع إسرائيل!!

2020/10/02 | 15:06 - المصدر: فرانس 24

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قضية الحجر الصحي بين تهديد الديمقراطية الغربية وأسسها وبين الخوف من التمهيد لعودة الديكتاتورية..



وبعد تهديد أمريكي الفصائل الشيعية العراقية تتهرب من جرائم قصف السفارات واغتيال المتظاهرين..



وثلاثة شروط وضعها رئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك مقابل التطبيع مع إسرائيل

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