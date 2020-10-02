ريال مدريد يصدر بياناً رسمياً بشان إصابة مدافعه

2020/10/02 | 15:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا قبل قليل، أعلن من خلاله إصابة داني كارفاخال، الظهير الأيمن للفريق، في تدريبات صباح اليوم الجمعة.

وقال ريال مدريد في بيانه: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا داني كارفاخال من قبل الخدمات الطبية لـ ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليمنى”.

ولم يوضح بيان ريال مدريد، مدة غياب النجم الإسباني، مُشيرًا إلى أنّ عودته للملاعب ستعتمد على مدى تطور إصابته.

ريال مدريد يستعد لمواجهة ليفانتي عصر الأحد على ملعب “السراميك”، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.



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