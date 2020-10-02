2020/10/02 | 15:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: اين نيوز} تسعى الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لتأمين مباراة ودية الثالثة في أيام الفيفا لمنتخب للمنتخب بعد أن ثبتت مواعيد مباراتين.وقال عضو الهيئة التطبيعية أسعد لازم في تصريح صحفي، أن "الهيئة التطبيعية تمكنت من تأمين مباراتين تجريبيتين لمنتخب العراق أمام عمان وأوزبكستان في أيام الفيفا المحددة من 9 حتى 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".وبيّن أن "التطبيعية تسعى لتأمين مباراة ودية ثالثة خلال تواجد المنتخب في دبي لخوض المباراتين اللتين تم تحديدهما بوقت سابق من أجل تحقيق الفائدة القصوى من أيام الفيفا".وأشار إلى أن "المدير الفني كاتانيتش جاهز للعودة إلى العراق وفي الأيام المقبلة سيكون في مدينة أربيل والخطوة الأولى هي تجمع اللاعبين قبل المغادرة إلى دبي لخوض المباريات التجريبية".يشار إلى أن منتخب العراق يتصدر المجموعة الثالثة في التصفيات المزدوجة المؤهلة للمونديال وكأس آسيا برصيد 11 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيعية تبحث عن ودية ثالثة للمنتخب ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التطبيعية تبحث عن ودية ثالثة للمنتخب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).