قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي 2020/2021

القرعة أسفرت عن بعض المباريات القوية وأخرى سهلة، حيث تواجد آرسنال وتوتنهام وميلان في مجموعات سهلة نسبيًا.
نتائج قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبيالمجموعة الأولى: روما، يانج بويز، كلوب بروج، سسكا صوفيا.
المجموعة الثانية: آرسنال، رابييد فينا، مولده، دوندالك.
المجموعة الثالثة: باير ليفركوزن، سلافيا براج، هبوعيل بئر السبع ، نيس.
المجموعة الرابعة: بنفيكا، ستاندرليج، رينجرز، لخ بوزنان.
المجموعة الخامسة: ايندهوفن، باوك، أومونيا، غرناطة.
المجموعة السادسة: نابولي، آل الكمار، ريال سوسييداد، رييكا.
المجموعة السابعة: سبورتنيج براجا، ليستر سيتي، آيك أثينا، زوريا.
المجموعة الثامنة: سليتك، سبارتا، ميلان، ليل.
المجموعة التاسعة: فياريال، مكابي حيفا، قرة باج، سيفا سبور.
المجموعة العاشرة: توتنهام، لودوجورتيس، لاسك، رويال.
المجموعة الحادية عشر: سيسكا موسكو، فينورد، دينامو زغرب، فولسبورج.
المجموعة الثانية عشر: جينت، النجم الأحمر، هوفنهايم، ليبيريتش.
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