قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي 2020/2021

2020/10/02 | 15:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُحبت قبل قليل قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي لموسم 2020/2021، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، في سويسرا.

القرعة أسفرت عن بعض المباريات القوية وأخرى سهلة، حيث تواجد آرسنال وتوتنهام وميلان في مجموعات سهلة نسبيًا.

نتائج قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبيالمجموعة الأولى: روما، يانج بويز، كلوب بروج، سسكا صوفيا.

المجموعة الثانية: آرسنال، رابييد فينا، مولده، دوندالك.

المجموعة الثالثة: باير ليفركوزن، سلافيا براج، هبوعيل بئر السبع ، نيس.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، ستاندرليج، رينجرز، لخ بوزنان.

المجموعة الخامسة: ايندهوفن، باوك، أومونيا، غرناطة.

المجموعة السادسة: نابولي، آل الكمار، ريال سوسييداد، رييكا.

المجموعة السابعة: سبورتنيج براجا، ليستر سيتي، آيك أثينا، زوريا.

المجموعة الثامنة: سليتك، سبارتا، ميلان، ليل.

المجموعة التاسعة: فياريال، مكابي حيفا، قرة باج، سيفا سبور.

المجموعة العاشرة: توتنهام، لودوجورتيس، لاسك، رويال.

المجموعة الحادية عشر: سيسكا موسكو، فينورد، دينامو زغرب، فولسبورج.

المجموعة الثانية عشر: جينت، النجم الأحمر، هوفنهايم، ليبيريتش.

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