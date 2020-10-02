كوسرت رسول: بابا شيخ ترك فراغا كبيرا برحيله

2020/10/02 | 15:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب كوسرت رسول علي رئيس المجلس السياسي الاعلى وتشخيص مصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، عن عميق حزنه بوفاة الاب الروحي للكورد الايزيديين بابا شيخ خرتو اسماعيل.

وقال كوسرت رسول علي في برقية تعزية انه تلقى نبأ وفاة بابا شيخ بكل حزن وأسف، مؤكدا ان بابا شيخ كان شخصية ايزيدية كبيرة مؤثرة، وكرس حياته لخدمة الديانة الايزيدية والاخوة والاخوات الايزيديين، كما كان له دور كبير في تعزيز التعايش السلمي وقبول الآخر في كوردستان.

وأضاف كوسرت رسول علي ان فقدان بابا شيخ خلف فراغا كبيرا، وجميعا مفجوعون بهذا الرحيل المبكر، مقدما التعازي لذوي الفقيد وللايزيديين، متمنيا ان تكون آخر المصائب لهم.

PUKmedia / خاص ‌

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