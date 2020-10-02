-غريب- كامو: اللامبالاة تجاه العالم - إبراهيم جركس

2020/10/02 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_جركس ====================إذا كان العالم بلا يهتم ولا يبالي بنا، لماذا يجب أن نهتم أو نبالي به؟هذا المقال مكرّس بشكل أساسي لدراسة الفلسفة العبثية في رواية ألبير كامو "الغريب"، وهي واحدة من عدّة أعمال مثيرة للكاتب لخّص فيها منظوره عن عبثية الحياة وخلوّها من المعنى.



لقد بيّن كامو في مقاله "أسطورة سيزيف" جوانب عبثية أخرى من حياتنا.



فمن خلال هذه الأسطورة وضّح كامو أنه يمكن النظر إلى الحياة من وج ......





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