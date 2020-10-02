في الهزيمة والخسارة، بين الأمس واليوم - ياسين الحاج صالح

2020/10/02 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح نهزم أمام عدو، لكن نخسر أمام أنفسنا أو نخسر أنفسنا.



فهل، إذا اجتمعت علينا الخسارة والهزيمة، يسعنا الصمود؟ وكيف نصون كرامتنا، أفراداً ومجموعات وقضية، في شروط انتصار العدو علينا وتحللنا الذاتي؟ تعمل هذه المقالة على طرح قضية الهزيمة والخسارة، على أن يناقش سؤالا الصمود والكرامة في تناولين مستقلين.



تقابلت كلمة هزيمة بعد حرب 1967 المذلة مع كلمة نكسة التي اعتمدتها السلطة الناصرية، أو مع التشخيص ......





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