2020/10/02 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( 67 حالة وفاة واكثر من 4700 إصابة جديدة بكورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( 67 حالة وفاة واكثر من 4700 إصابة جديدة بكورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).