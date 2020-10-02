ريال مدريد يعلن رسمياً إصابة داني كارفاخال

2020/10/02 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً إصابة مدافعه وظهيره الأيمن داني كارفاخال في تدريبات اليوم الجمعة الموافق الثاني من شهر تشرين الاول.

ونشر ريال مدريد بياناً رسمياً عبر موقعه الالكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته الموثقة على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تويتر وإنستجرام، أكد فيها:" إصابة داني كارفاخال اليوم".

وأكد ريال مدريد في بيانه الرسمي أن:" داني كارفاخال قد تعرض لإصابة في الركبة اليمنى خلال تدريبات اليوم الجمعة ".

ولم يذكر ريال مدريد في بيانه أي تفاصيل عن إصابة داني كارفاخال خصوصاً المدة التي سيغيبها المدافع والظهير الأيمن عن الملاعب.

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