مجموعات متوازنة في قرعة الدوري الأوروبي

2020/10/02 | 15:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أسفرت قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي سحبت اليوم الجمعة عن مجموعات متوازنة وواضحة الملامح دون استبعاد وجود مفاجآت اعتدنا عليها مؤخراً.وقسمت الأندية المتأهلة الـ48 إلى 12 مجموعة إذ سيتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ32 ويضاف لهم ثمانية أندية ستحتل المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا الثمانية.وراعت القرعة عدم وقوع فريقين من ذات التصنيف أو الدولة في مجموعة واحدة، إذ ضم المستوى الأولى أندية: أرسنال وتوتنهام من إنكلترا، روما ونابولي من إيطاليا، بنفيكا البرتغالي، باير ليفركوزن الألماني، فياريال الإسباني، سسكا موسكو الروسي، براغا البرتغالي، جنت البلجيكي، وآيندهوفن الهولندي وأخيراً سلتيك الاسكتلندي.وأتت المجموعات على الشكل الآتي:المجموعة الأولى (A):روما يونغ بويزكلوجسسكا صوفياالمجموعة الثانية (B)أرسنالرابيد فيينامولدهداندالكالمجموعة الثالثة (C)باير ليفركوزنسلافيا براغهابويل بيرشيفانيسالمجموعة الرابعة (D)بنفيكاستاندار دي لياجرانجرزليخ بوزنانالمجموعة الخامسة (E)بي اس في أيندهوفنباوكغرناطةأومونوياالمجموعة السادسة (F)نابولي ريال سوسييدادألكماررييكاالمجموعة السابعة (G)براغاليستر سيتيآيك زوريا المجموعة الثامنة (H) سلتيك سبارتا براغميلانليلالمجموعة التاسعة (I)فياريالقرباخماكابي سيفاسبورالمجموة العاشرة (J)توتنهاملودوغوريتسلاسكأنتويربالمجموعة الحادية عشرة (K)سسكا موسكودينامو زغربفينوردفولفسبورغالمجموعة الثانية عشرة (L)جينتالنجم الأحمرهوفنهايمليبيريتس./انتهى9

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