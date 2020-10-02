نتيجة فحص كورونا لمايك بنس سلبية.. وترامب

2020/10/02 | 15:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، يوم الجمعة، أن نتيجة اختبارات فيروس كورونا لنائب الرئيس جاءت سلبية.

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