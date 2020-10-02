تفاصيل الإصابات الجديدة بالفيروس وتوزيعها في مناطق محافظة الأنبار

2020/10/02 | 15:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدرت دائرة صحة محافظة الانبار، الجمعة، توضيحا حول الاصابات بفيروس كورونا والتي بلغت 41 إصابة سجلت هذا اليوم في المحافظة.

وذكرت الدائرة في بيان، تلقى "ناس" (2 تشرين الاول 2020)، نسخة منه، ان الاصابات الجديدة توزعت كالتالي:

قضاء الرمادي ١٦

قضاء الخالدية ١

قضاء الفلوجة ٥

قضاء هيت ٤

قضاء عنه ٥

قضاء راوه ١٠

الشفاء ٣٨

واكد البيان انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وفرقنا الصحية مستمرة بمتابعة جميع الملامسين".

وأشار إلى أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة أقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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