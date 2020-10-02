تسجيل 3552 إصابة و187 وفاة جديدة بكورونا في ايران

2020/10/02 | 15:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، اليوم الجمعة، تسجيل 3552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و187 حالة وفاة في غضون الـ24 ساعة الماضية.

وقالت سادات لاري: “منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة، تم تسجيل 3552 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع إجمالي الإصابات الى 464 ألف و596 إصابة مؤكدة”، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأشارت المتحدثة إلى تسجيل 187 حالة وفاة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26567 حالة وفاة.

ولفتت سادات لاري إلى تعافي 385 ألف و264 شخصاً من المصابين حتى اليوم الجمعة.

وأضافت أن 4137 من المصابين ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.



وأشارت المتحدثة إلى اجراء 4 ملايين و67 ألف و861 اختباراً لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد19- في جميع أنحاء البلاد.

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