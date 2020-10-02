4785 اصابة جديدة بكورونا و67 حالة وفاة في العراق

2020/10/02 | 15:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة في الموقف اليومي انها سجلت: “4785 اصابة جديدةة بكورونا و3922 حالة شفاء”.

في الوقت الذي سجلت فيه 67 حالة وفاة.

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