الصحة تسجل 4785 إصابة جديدة بكورونا

2020/10/02 | 15:56 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 حالة وفاة، فيما أكدت تماثل 3922 حالة للشفاء من كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مجموع الإصابات الكلي بلغ 372259 حالة، ومجموع حالات الشفاء الكلي 299804 ، وعدد حالات الوفيات الكلي 9298 حالة".

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