“المنار العراقي” يبدأ رحلته في القنوات البحرية بوزن 300 طن بدلا عن “المسبار”

2020/10/02 | 15:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الجمعة، وصول زورق (المنار) للانقاذ والغوص ومعالجة التلوث للعمل مع اسطول القطع البحرية عوضا عن زورق المسبار .

وذكر بيان للشركة، ان ملاكات الشحن والتفريغ في ميناء ام قصر الشمالي قامت بانزال الزورق (المنار) من على ظهر الباخرة BBC ERMANY الراسية على رصيف رقم 12 في الميناء بسلام وامان .

وبينت، ان الزورق المنار الذي يبلغ وزنه 300 طن يختص عمله في الانقاذ والغوص ومعالجة التلوث البحري وهو تعويض عن الزورق (المسبار) الذي تعرض للغرق خلال السنوات الماضية موضحا ، ان المنار سيعمل في القنوات البحرية لاسناد الرافعة اباذر في معالجة التلوث وانتشال الغوارق وجعل القنوات الملاحية سالكة بشكل تام.

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