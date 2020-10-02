الصحة تسجل 4785 إصابة بكورونا وتماثل 3922 حالة للشفاء

2020/10/02 | 15:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثلت 3922 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، وتماثل 3922 حالة للشفاء، فيما سجلت وفاة 67 حالة.

وأضاف البيان، أن "أكثر المناطق التي سجلت أعلى حالات شفاء هي بغداد الكرخ بواقع 903 حالات".

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