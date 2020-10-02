2020/10/02 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم- متابعة
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بالصورة.. البيت الابيض يتحول للون ’’الوردي’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة (2 تشرين الثاني 2020)، صورة للبيت الأبيض متزيناً باللون الوردي.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها بـ"بتويتر": "قمنا بإضاءة البيت الأبيض باللون الوردي تكريمًا شهر التوعية بسرطان الثدي".
وأضافت: "نتذكر الأرواح الغالية التي فقدناها، ونصلي من أجل شفاء وقوة الذين يكافحون هذا المرض، ونعمل بإخلاص لتطوير العلاجات وإيجاد دواء".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصورة.. البيت الابيض يتحول للون ’’الوردي’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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