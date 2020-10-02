بالصورة.. البيت الابيض يتحول للون ’’الوردي’’

2020/10/02 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

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نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة (2 تشرين الثاني 2020)، صورة للبيت الأبيض متزيناً باللون الوردي.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها بـ"بتويتر": "قمنا بإضاءة البيت الأبيض باللون الوردي تكريمًا شهر التوعية بسرطان الثدي".

وأضافت: "نتذكر الأرواح الغالية التي فقدناها، ونصلي من أجل شفاء وقوة الذين يكافحون هذا المرض، ونعمل بإخلاص لتطوير العلاجات وإيجاد دواء".

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