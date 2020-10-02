خطيب جمعة النجف : العراق ينتظر من جميع الدول التعامل معه بالسيادة التامة غير المنقوصة

2020/10/02 | 16:06 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا /دعا خطيب جمعة النجف الاشرف صدر الدين القبانجي، الحكومة العراقية الى التعامل مع تهديد غلق السفارة الامريكية في بغداد بتمام العقلانية وان لا تكون بهدف الضغط على الحشد والحكومة، مطالباً الحكومة، بايجاد حلول جدية بشان مشكلتي تاخير رواتب الموظفين وانقطاع الحصة التموينية لعدة شهور.



جاء ذلك خلال حديث الجمعة الذي يلقيه القبانجي مجازيا بسبب جائحة كورونا.



وقال القبانجي بشأن التهديد بغلق السفارة الامريكية ٠: ننتظر من الحكومة العراقية معالجة هذا الملف بتمام العقلانية ونرجو ان لا يكون هذا التهديد بهدف الضغط على الحكومة العراقية والحشد كما جرى في تفجير مرفأ بيروت الذي احدِث بصدد اتهام حزب الله.



وحول مشكلة تاخير صرف رواتب الموظفين، قال القبانجي، ان “هذه الشريحة ليس لديها سوى الراتب وتاخير رواتبها يعني وجود مشكلة حقيقية وفي السياق ذاته اشار الى تاخر الحصة التموينية لعدة اشهر.



داعيا الحكومة لمعالجة هذه المشاكل بصورة جدية.



من جانب اخر اوضح القبانجي ، ان 25 سفير اصدروا بيانا يتضمن احترام السيادة العراقية عادا اياه بالموقف المشرف والصحيح.



واضاف: ان الشعب العراقي يجب ان يكون هو سيد الموقف على ارضه وتقرير مصيره.



وتابع: العراق ينتظر من جميع الدول التعامل معه بالسيادة التامة غير المنقوصة.وفي شأن اخر استهجن القبانجي، القصف الصاروخي الذي كان ضحيته عائلة كاملة في بغداد، مبينا ان اياد سيئة تريد ايجاد الفتنة واتهام الحشد وايجاد مشاكل بين العراق والمجتمع الدولي./انتهى

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