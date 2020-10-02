بالصورة.. رئيس أركان الحشد الشعبي ابو فدك يلتقى بلاسخارت

2020/10/02 | 16:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، الجمعة، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت تطورات ال...

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