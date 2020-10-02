الزراعة تعلن المباشرة في تصدير التمور الى خارج البلاد

2020/10/02 | 16:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن وزير وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الجمعة، عن المباشرة بتصدير التمور الى عدد من الدول العربية والأجنبية وإشراك القطاع الخاص في تنمية النخيل وتصدير التمور للنهوض بالاقتصاد الوطني وإيجاد موارد دخل إضافية لخزينة الدولة.

وقال الخفاجي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الوزارة باشرت بتصدير التمور الى عدد من الدول العربية والأجنبية وإشراك القطاع الخاص في تنمية النخيل وتصدير التمور للنهوض بالاقتصاد الوطني وإيجاد موارد دخل إضافية لخزينة الدولة”، مشددا على “تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بعملية تصدير التمور سواء كان في مجال منح اجازات التصدير او شهادات السلامة بعد تدقيق الإجراءات الأصولية وبضمنها عمليات التعفير والتبخير ولمختلف الأصناف من التمور العراقية المعروفة بجودتها وبما يضمن القيام بأساليب تسويقية تؤدي إلى الإقبال على المنتج العراقي”.





واشار الخفاجي إلى “استمرار منع استيراد التمور ومادة الدبس بغية حماية المنتج المحلي وتوفير الجدوى الاقتصادية المناسبة لأصحاب البساتين وتحقيق نهضة شاملة في هذا القطاع المهم”، لافتا الى أن “التصدير سيشمل عددا من الدول منها الإمارات وبنكلاديش وباكستان وسوريا والمغرب وماليزيا ومصر وتركيا والهند، وان الكميات المتوقع تصديرها تصل إلى ( ٧٠٠) الف طن ومن مختلف المحافظات ومنها كربلاء المقدسة وبابل وديالى والبصرة”.





واكد، أن “حملة كبيرة شهدتها الوزارة خلال الأيام الماضية لوضع ملف تصدير التمور ضمن حيز التطبيق من جانب ودعم أصحاب البساتين والمصدرين من جانب آخر، كما قامت الوزارة ومن خلال دوائرها المتخصصة بمنح شهادات السلامة للمصدرين ومواصلة العمل لانجاز المعاملات الخاصة بالقطاع الخاص وإشراكه في كافة مراحل التطور التي يشهدها قطاع النخيل وإعادة المنتجات العراقية للسوق العربية والعالمية ومنها التمور”.

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