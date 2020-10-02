التربية تنشر نتائج المدارس المهنية والتمريض وتحدد نتائج العلمي والادبي

2020/10/02 | 16:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلنت وزارة التربية نتائج الدور الاول للتعليم المهني، فيما حددت موعدا الاعلان نتائج الصف السادس الاعدادي.وقالت الوزارة ان “المديرية العامة للتعليم المهني اعلنت نتائج الدور الاول الاعداديات المهنية”، مبينة ان “نسبة النجاح في التعليم المهني بلغت ٥٢% تعد افضل نسبة للاعوام السابقة”.واضافت الوزارة ان “نتائج الدور الاول للصف السادس الاعدادي للفروع العلمي “الحيائي […]

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