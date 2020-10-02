الصحة تسجل 67 وفاة و4785 إصابة جديدة بكورونا

2020/10/02 | 16:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أين نيوز} أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا اليوم الجمعة.وبحسب تقرير للصحة فان "عدد الإصابات {الجديدة} بلغت 4785 حالة بينها 67 وفاة و3922 حالة شفاء".ووفق الصحة فان عدد المصابين بالجائحة في العراق ارتفع الى 372 ألفاً و259 إصابة بينها 299 ألفاً و804 حالات شفاء {بنسبة 80.5%} وبلغ عدد الوفيات 9298 حالة.

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