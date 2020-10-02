2020/10/02 | 16:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 6 دقیقة

94 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت قيادة عمليات الجزيرة، الجمعة ، تدمير 4 مضافات تابعة لعناصر تنظيم داعش، والعثور على 7 قنابر هاون في وادي الثرثار.

وذكرت القيادة في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي " اليوم (02 تشرين الأول 2020)، أن "أبطال قيادة عمليات الجزيرة، تمكنوا من تدمير 4 مضافات تابعة للعصابات "الإرهابية" والعثور على (٧) قنابر هاون 120 ملم عبارة عن مصائد معدة للتفجير، ومنصة إطلاق صواريخ محلية الصنع ومسطرة تفجير".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال العملية الاستباقية التي نفذتها قطعات فرقة المشاة السابعة ولواء مغاوير عمليات الجزيرة وقوة من الحشد العشائري غرب وادي الثرثار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الجزيرة تعلن نتائج صولة استباقية في الثرثار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الجزيرة تعلن نتائج صولة استباقية في الثرثار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).