كردستان يشهد ارتفاعاً جديداً بإصابات كورونا وانخفاضاً لافتاً بالشفاء… يسير نحو 50 الف اصابة

2020/10/02 | 16:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، (2 تشرين الأول 2020)، تسجيل 640 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغت 640، موزعة على: أربيل 192، والسليمانية 111، وكرميان 22، ودهوك 255، وحلبجة 60.

أما حالات الشفاء الجديدة فقد بلغت 270 حالة، بواقع: 187 في أربيل، و23 في السليمانية، و26 في كرميان، و34 في حلبجة.

في حين بلغت حالات الوفيات الجديدة 21 حالة، وهي 2 في أربيل، و7 في السليمانية، و2 في كرميان، و2 في رابرين، و8 في دهوك.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 49134 إصابة، شفي منهم 31158، بينما توفي 1791 مصاباً بالفيروس.

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