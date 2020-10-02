"منازل المدنيين" ضحية ميليشيات إيران في سوريا

2020/10/02 | 16:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن الميليشيات الموالية لإيران ستولت على عدد كبير من منازل المدنيين في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور شرقي بهدف إنشاء مربع أمني ضخم كبير.

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