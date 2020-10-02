المنافذ الحدودية: أكثر من (100) مليار دينار إيرادات كمركية وضريبية في ايلول

2020/10/02 | 16:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن تحقيق أكثر من (100) مليار دينار عراقي إيرادات كمركية وضريبية في شهر ايلول 2020.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجمل الإيرادات المتحققة من الإيرادات الكمركية والضريبية لشهر ايلول لعام 2020 بلغت (100,979,929,000) مليار دينار عراقي”.

واوضحت، ان “تلك الايرادات ناتجة من حركة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية”.

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