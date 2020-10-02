2020/10/02 | 16:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن مجمل الإيرادات المتحققة من الإيرادات الكمركية والضريبية لشهر ايلول لعام 2020 والتي بلغت (100,979,929,000) مليار دينار عراقي والناتجة من حركة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية.

واكدت الهيأة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” سعيها الدائم والدؤوب والمضي الى تعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا الحبيب، من خلال العمل بروحية الفريق الواحد وتكاتف جهود كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لتحقيق إيرادات عالية تنسجم مع الدعم الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعزيز الواقع الامني وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من (100)مليار دينار عراقي إيرادات كمركية وضريبية تحققت في شهر ايلول) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من (100)مليار دينار عراقي إيرادات كمركية وضريبية تحققت في شهر ايلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).