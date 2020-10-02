2020/10/02 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | طبيب البيت الأبيض: الرئيس ترمب سـيواصل أداء مهامه خلال فـترة الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا

*مسؤول كبير في البيت الأبيض: ترمب ليس عاجزا عن أداء مهامه وسيعمل من مقر إقامته

*رويترز: وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزوجته أجريا اختبارا لفيروس كورونا وكانت النتيجة سلبية

*رويترز: نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وزوجته أجريا اختبارا لفيروس كورونا وجاءت نتيجته سلبية*

*الناطقة باسم وزارة الخزانة الأميركية: نتيجة فحص فيروس كورونا للوزير ستيفن منوشن سلبية

*وسائل إعلام أميركية: من المتوقع أن يجري المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن فحص كورونا

*تراجع البورصات الأوروبية في بداية التعاملات بعد إعلان إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفيروس كورونا

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