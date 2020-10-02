صلاح يغيب عن ترشيحات الأفضل في البريميرليج

2020/10/02 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، عن أسماء المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال شهر سبتمبر/أيلول المنصرم.

وشهدت اختيارات البريميرليج، غياب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، رغم تسجيله هاتريك في مباراة الجولة الأولى أمام ليدز يونايتد.

ووفقًا للحساب الرسمي للبريميرليج على موقع تويتر، فإن المرشحين لنيل الجائزة، هم كالتالي:

باتريك بامفورد (ليدز يونايتد) – دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) – تيموتي كاستاني (ليستر سيتي) – هاري كين (توتنهام) – طارق لامبتي (برايتون) – ساديو ماني (ليفربول) – خاميس رودريجيز (إيفرتون) – جيمي فاردي (ليستر)

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