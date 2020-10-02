حصيلة الإصابات بكورونا في العراق تتجاوز 372 ألفًا

2020/10/02 | 16:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 67 حالة وفاة، و4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "عدد الفحوصات المختبرية لهذا اليوم بلغت 22085، ليصل مجموع الفحوصات إلى 2311962".

وأشار البيان إلى أن الصحة لهذا اليوم سجل 3922 حالة شفاء، و 4785 إصابة، بالإضافة إلى 67 حالة وفاة.

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