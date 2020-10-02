لمنع انتشار العدوى بين الزائرين … الصحة تدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة

2020/10/02 | 16:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- دعت وزارة الصحة والبيئة العراقية الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بين الزائرين.وذكر بيان لوزارة الصحة وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة انه في ظل الظرف الصحي الطارئ الذي يعيشه بلدنا العزيز بسبب تفشي وباء كورونا، ونحن نستقبل ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام وتدفق الملايين من المسلمين الى كربلاء […]

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