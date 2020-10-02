وزارة الصحة تصدر توجيهاتها لزوار الاربعينية

2020/10/02 | 16:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اصدرت وزارة الصحة والبيئة اليوم الجمعة ، توصياتها لزائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام”.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “في ظل الظرف الصحي الطارئ الذي يعيشه بلدنا العزيز بسبب تفشي وباء كورونا، ونحن نستقبل ذكرى أربعينية الامام الحسين عليه السلام وتدفق الملايين من المسلمين الى كربلاء المقدسة ولما تكتنفه هذه الحشود الجماهيرية الكثيرة من خطر كبير في زيادة انتشار الوباء، نهيب بكافة المواطنين الزائرين واصحاب المواكب الحسينية والمسؤولين على المراقد المقدسة والمقامات والجوامع والحسينيات اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بين الزائرين واهم تلك الاجراءات هو الالتزام التام بارتداء الكمامات من قبل كل الزائرين بدون استثناء والحفاظ على التباعد الجسدي ما امكن ذلك وتعقيم اليدين باستمرار وعلى كوادرنا الصحية كافة ومفارزنا الطبية المنتشرة على طول سير الزائرين الى كربلاء اتخاذ الاجراءات الصحية الوقائية اللازمة وتقديم الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية والتوعوية والاشراف على تنفيذ الاجراءات الوقائية في المواكب الحسينية وخاصة في الطعام المقدم للزائرين وان يكون بشكل مغلف واستخدام الاواني النبيذة وكذلك تعفير امكنة الزائرين بشكل مستمر.

كما اننا نحث المواطنين وخاصة ذوي الامراض المزمنة والاعمار الكبيرة على اجراء الزيارة عن بعد.

ونحث القنوات الاعلامية على المشاعر والتوعية عن اهمية الزيارة عن بعد في ظل هذه الظروف الطارئة .

ونهيب برجال الدين ووجهاء العشائر ومنظمات المجتمع المدني بذل كل ما يستطيعوا لنشر التوعية الصحية وحث المواطنين الزائرين على تطبيق الاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي حفاظا على صحتهم وسلامتهم وسلامة الاخرين من هذا الوباء”.

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