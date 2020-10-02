أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، بياناً بشأن زيارة الأربعين، فيما دعت الزائرين إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى.
وقال بيان للوزارة تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “في ظل الظرف الصحي الطارئ الذي يعيشه بلدنا العزيز بسبب تفشي وباء كورونا، ونحن نستقبل ذكرى أربعينية الامام الحسين عليه السلام وتدفق الملايين من المسلمين الى كربلاء المقدسة ولما تكتنفه هذه الحشود الجماهيرية الكثيرة من خطر كبير في زيادة انتشار الوباء، فاننا نهيب كافة المواطنين الزائرين واصحاب المواكب الحسينية والمسؤولين على المراقد المقدسة والمقامات والجوامع والحسينيات اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بين الزائرين واهم تلك الاجراءات هو الالتزام التام بارتداء الكمامات من قبل كل الزائرين بدون استثناء والحفاظ على التباعد الجسدي ما امكن ذلك وتعقيم اليدين باستمرار”.
واضافت الوزارة “على كوادرنا الصحية كافة ومفارزنا الطبية المنتشرة على طول سير الزائرين الى كربلاء اتخاذ الاجراءات الصحية الوقائية اللازمة وتقديم الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية والتوعوية والاشراف على تنفيذ الاجراءات الوقائية في المواكب الحسينية وخاصة في الطعام المقدم للزائرين وان يكون بشكل مغلف واستخدام الاواني النبيذة وكذلك تعفير امكنة الزائرين بشكل مستمر”، لافتة الى اننا “نحث المواطنين وخاصة ذوي الامراض المزمنة والاعمار الكبيرة على اجراء الزيارة عن بعد، ونحث القنوات الاعلامية على المشاعر والتوعية عن اهمية الزيارة عن بعد في ظل هذه الظروف الطارئة”.
ودعت الوزارة، رجال الدين ووجهاء العشائر ومنظمات المجتمع المدني، “بذل كل ما يستطيعوا لنشر التوعية الصحية وحث المواطنين الزائرين على تطبيق الاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي حفاظا على صحتهم وسلامتهم وسلامة الاخرين من هذا الوباء”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تصدر بياناً بشأن زيارة الأربعين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تصدر بياناً بشأن زيارة الأربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).