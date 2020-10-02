السيسي يتمنى الشفاء العاجل لترامب

2020/10/02 | 16:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال الرئيس المصري في منشور على صفحته بـ”فيسبوك”: “خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى، وأن يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرة نحو العمل […]

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