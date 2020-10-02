تاريخ السودان المعاصر : عرض وتعليق - تاج السر عثمان

2020/10/02 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان صدر عن دار مدارك للطباعة والنشر 2020 كتاب: "تاريخ السودان المعاصر، 1954- 1969" للمؤلفة فدوى عبد الرحمن علي طه ، عدد الصفحات 839 من الحجم المتوسط ، غطي اثني عشر فصلا هي : خلفية تاريخية 1820- 1952 ، الأحزاب السياسية والتنظيمات الجهوية والجبهات ، الانتخابات البرلمانية والمركزية 1953- 1969 ، حكومات السودان 1954- 1969 ، معارضة الحكم العسكري وانتفاضة 21 أكتوبر 1964 ، وحكوماتها الانتقالية ، القضية الدست ......





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