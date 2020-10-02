الدعوات المشبوهة للتظاهر ضد النظام - رياض حسن محرم

2020/10/02 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رياض_حسن_محرم تمر جماعة الإخوان المسلمين بعد اعتقال "محمود عزت" القائم بأعمال مرشد الجماعة بحالة من السعار، والإحساس بضرورة إثبات أنها لا تزال حيّة ولها أنصار فى الشارع المصرى وذلك بالدعوات المتكررة للنزول الى الشارع، تتواكب تلك الدعوات المشبوهة مع نداءات من المقاول المرتشى "بشهادته" الذى دخل فى معركة مع النظام لإسترجاع باقى حصته من المقاولة التى سرقتها منه الحكومة بعد أن سرقها من الشعب.بداية استطيع أن أقو ......





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