الصحة توجه نداءً للزائرين ورجال الدين ووجهاء العشائر

2020/10/02 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، 02 تشرين الأول، 2020، نداءً الى الزائرين المتوجهين صوب الامام الحسين، لاحياء الزيارة الاربعينية، كما شمل نداءها رجال الدين والعشائر بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة الصح ان "في ظل الظرف الصحي الطارئ الذي يعيشه بلدنا العزيز بسبب تفشي وباء كورونا، ونحن نستقبل ذكرى أربعينية الامام الحسين عليه السلام وتدفق الملايين من المسلمين الى كربلاء المقدسة ولما تكتنفه هذه الحشود الجماهيرية الكثيرة من خطر كبير في زيادة انتشار الوباء، نهيب بكافة المواطنين الزائرين واصحاب المواكب الحسينية والمسؤولين على المراقد المقدسة والمقامات والجوامع والحسينيات اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بين الزائرين".

وأشار البيان الى ان "اهم تلك الاجراءات هو الالتزام التام بارتداء الكمامات من قبل كل الزائرين بدون استثناء والحفاظ على التباعد الجسدي ما امكن ذلك وتعقيم اليدين باستمرار وعلى كوادرنا الصحية كافة ومفارزنا الطبية المنتشرة على طول سير الزائرين الى كربلاء اتخاذ الاجراءات الصحية الوقائية اللازمة وتقديم الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية والتوعوية والاشراف على تنفيذ الاجراءات الوقائية في المواكب الحسينية وخاصة في الطعام المقدم للزائرين وان يكون بشكل مغلف واستخدام الاواني النبيذة وكذلك تعفير امكنة الزائرين بشكل مستمر".

وتابع البيان "كما اننا نحث المواطنين وخاصة ذوي الامراض المزمنة والاعمار الكبيرة على اجراء الزيارة عن بعد".واهبات الوزارة برجال "الدين ووجهاء العشائر ومنظمات المجتمع المدني بذل كل ما يستطيعوا لنشر التوعية الصحية وحث المواطنين الزائرين على تطبيق الاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي حفاظا على صحتهم وسلامتهم وسلامة الاخرين من هذا الوباء".

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