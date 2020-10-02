الصحة توجه نداءً للزائرين ورجال الدين ووجهاء العشائر

وجهت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، 02 تشرين الأول، 2020، نداءً الى الزائرين المتوجهين صوب الامام الحسين، لاحياء الزيارة الاربعينية، كما شمل نداءها رجال الدين والعشائر بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وجاء في البيان الصادر عن الوزارة الصح ان "في ظل الظرف الصحي الطارئ الذي يعيشه بلدنا العزيز بسبب تفشي وباء كورونا، ونحن نستقبل ذكرى أربعينية الامام الحسين عليه السلام وتدفق الملايين من المسلمين الى كربلاء المقدسة ولما تكتنفه هذه الحشود الجماهيرية الكثيرة من خطر كبير في زيادة انتشار الوباء، نهيب بكافة المواطنين الزائرين واصحاب المواكب الحسينية والمسؤولين على المراقد المقدسة والمقامات والجوامع والحسينيات اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بين الزائرين".
وأشار البيان الى ان "اهم تلك الاجراءات هو الالتزام التام بارتداء الكمامات من قبل كل الزائرين بدون استثناء والحفاظ على التباعد الجسدي ما امكن ذلك وتعقيم اليدين باستمرار وعلى كوادرنا الصحية كافة ومفارزنا الطبية المنتشرة على طول سير الزائرين الى كربلاء اتخاذ الاجراءات الصحية الوقائية اللازمة وتقديم الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية والتوعوية والاشراف على تنفيذ الاجراءات الوقائية في المواكب الحسينية وخاصة في الطعام المقدم للزائرين وان يكون بشكل مغلف واستخدام الاواني النبيذة وكذلك تعفير امكنة الزائرين بشكل مستمر".
وتابع البيان "كما اننا نحث المواطنين وخاصة ذوي الامراض المزمنة والاعمار الكبيرة على اجراء الزيارة عن بعد".واهبات الوزارة برجال "الدين ووجهاء العشائر ومنظمات المجتمع المدني بذل كل ما يستطيعوا لنشر التوعية الصحية وحث المواطنين الزائرين على تطبيق الاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي حفاظا على صحتهم وسلامتهم وسلامة الاخرين من هذا الوباء".
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