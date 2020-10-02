وزير الخارجية يعزي بوفاة الاب الروحي للديانة الايزيدية في العراق

2020/10/02 | 16:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ عزى وزير الخارجية فؤاد حسين بوفاة الاب الروحي للديانة الايزيدية في العراق.وقال حسين في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه : بَلَغَنَا بِحُزْنٍ، وَأَسَفٍ نَبَأُ وَفَاةِ الْبَابَا شَيْخ خرتو حجي الأَبِ الرُّوْحِيِّ لِلدِّيَانَةِ الإِيْزَدِيَّةِ فِي الْعِرَاقِ وَالْعَالَمِ، وَهُوَ أَحَدُ الشَّخْصِيَّاتِ الدِّيْنِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ الَّتِيْ أَدَّتْ دَوْراً كَبِيْراً عَلَى السَّاحَةِ الْعِرَاقِيَّةِ، وَيَحْظَى مِنْ قِبَلِنَا بِفَائِقِ الاحْتِرَامِ، وَالتَّقْدِيْرِ، وَالْمَحَبَّةِ.واضاف :" نُعَزِّي شَعْبَنَا الْعِرَاقِيَّ قَاطِبَةً بِرَحِيْلِهِ إِلَى الرَّفِيْقِ الأَعْلَى، وَنُشَاطِرُ إِخْوَانَنَا أَبْنَاءَ الطَّائِفَةِ الإِيْزَدِيَّةِ الْكِرَامَ الْحُزْنَ، وَنُبْلِغُهمْ دَعَوَاتِنَا الصَّادِقَةَ لأَنْ يَتَغَمَّدَ اللهُ الْفَقِيْدَ بِعَمِيْمِ الرَّحْمَةِ، وَوَاسِعِ الْجِنَانِ"./انتهى9

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