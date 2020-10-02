وزارة الصحة تدعو الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بين الزائرين

بغداد/ نينا/ دعت وزارة الصحة الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بين الزائرين.وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه :" في ظل الظرف الصحي الطارئ الذي يعيشه بلدنا العزيز بسبب تفشي وباء كورونا، ونحن نستقبل ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام وتدفق الملايين من المسلمين الى كربلاء المقدسة ، ولما يكتنف هذه الحشود الجماهيرية الكثيرة من خطر كبير في زيادة انتشار الوباء، نهيب بكافة المواطنين الزائرين واصحاب المواكب الحسينية والمسؤولين على المراقد المقدسة والمقامات والجوامع والحسينيات اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بين الزائرين ".واوضح :" ان اهم تلك الاجراءات هو الالتزام التام بارتداء الكمامات من قبل كل الزائرين بدون استثناء ، والحفاظ على التباعد الجسدي ما امكن ذلك وتعقيم اليدين باستمرار .
وعلى كوادرنا الصحية كافة ،ومفارزنا الطبية المنتشرة على طول سير الزائرين الى كربلاء اتخاذ الاجراءات الصحية الوقائية اللازمة وتقديم الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية والتوعوية والاشراف على تنفيذ الاجراءات الوقائية في المواكب الحسينية ، خاصة في الطعام المقدم للزائرين وان يكون بشكل مغلف واستخدام الاواني النبيذة وكذلك تعفير امكنة الزائرين بشكل مستمر ".
كما حثت الوزارة المواطنين ،خاصة ذوي الامراض المزمنة والاعمار الكبيرة ،على اجراء الزيارة عن بعد.
وحثت القنوات الاعلامية على التوعية باهمية الزيارة عن بعد في ظل هذه الظروف الطارئة .
واهابت برجال الدين ووجهاء العشائر ومنظمات المجتمع المدني بذل كل ما يستطيعون لنشر التوعية الصحية وحث المواطنين الزائرين على تطبيق الاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي حفاظا على صحتهم وسلامتهم وسلامة الاخرين من هذا الوباء./انتهى9
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