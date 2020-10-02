العراق يسجيل 4785 إصابة جديدة بكورونا

2020/10/02 | 16:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة، عن تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 حالة وفاة، فيما أكدت تماثل 3922 حالة للشفاء من كورونا في عموم...

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