أهم 6 أنواع من الخضار لتقوية جهاز المناعة في الخريف والشتاء

2020/10/02 | 16:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

يحذر الباحثون والخبراء من تزايد مخاطر ضعف الجهاز المناعي في ظل وجود “الأعداء الثلاثة”: فيروس كورونا والإنفلزنزا والزكام، وذلك تزامنا مع حلول فصل الخريف وبعده يأتي الشتاء البارد وترافقهما نزلات البرد والإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي العلوي.

وبحسب موقع “دويتش فيله”، يحتم علينا دعم جهازنا المناعي بالفيتامينات والمعادن، مشيرا إلى أهم 6 أنواع من الخضروات الموسمية للمحافظة على الصحة في فصلي الخريف والشتاء.

يعتبر هذا النوع من الملفوف من أكثر أنواع الخضار احتواء على المواد الغذائية كالكالسيوم والحديد و”فيتامين ك” و”فيتامين سي” ومضادات الأكسدة.



ويحوي على البروتين بكمية كبيرة يجعله بديلاً عن البروتين الحيواني ومناسباً للراغبين بإنقاص وزنهم.

السبانخ

السبانخ من أكثر الخضار احتواء على البروتين.



وهوغني كذلك بالحديد والمغنيسيوم و”فيتامين بي” والكاروتينات المقوية للجهاز المناعي والمفيدة في منع الإصابة بالسرطان.

الملفوف الأحمر

هذا النوع من الخضار الخريفية هو “قنبلة” من الفيتامينات.



200 غرام منه تغطي الحاجة اليومية للجسم من “فيتامين سي”.



ويحوي كذلك معدن الزنك بكمية جيدة.



وهو مثالي لمن يتبع حمية بغية التخسيس؛ إذ أنه فقير بالحريرات.

خس الضأن

لا يحوي أي نوع من أنواع النباتات التي تدخل في إعداد السلطة كمية “فيتامين سي” التي يحويها خس الضأن أو كما يسمى أيضاً ناردين صغير.



وهو غني أيضاً بـ “فيتامين أ” والفوسفور والكالسيوم وحمض الفوليك واليود.

الشمندر الأحمر

يحوي الشمندر الأحمر مضاد الأكسدة بيتانين الذي يقوي الجهاز المناعي ويحمي الجسم من العدوى بالأمراض.



وهو غني كذلك بـ”فيتامين سي” وبالزنك والسلينيوم.



من يصاب كثيراً بالرشح عليه بالشمندر الأحمر.

كرنب بروكسل

هذا النوع من الكرنب غني جداً بالفيتامينات كـ “فيتامين سي” و”فيتامين أ” وبالزنك، ما يجعله أداة فعالة في تقوية المناعة ومنع الإصابة بالرشح والإنفلونزا.



وهو من أفضل الخضار لتزويد الجسم بالبروتين النباتي.انتهى 25

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