فيديو.. أحلام تتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

2020/10/02 | 16:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عن مشاركتها في التجارب الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد، والتي تجري حاليا في دولة الإمارات، وحصلت على الجرعة الأولى منه كمتطوعة ، فى أحد المراكز الطبية المعنية بالتجارب الإكلينيكية للقاح.ونشرت أحلام ، مقطع فيديو لها ، أثناء أخذها لعينة اللقاح، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات […]

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