بعد اطلاعه على مناشدتها.. الحلبوسي يجري اتصالا مع الطالبة المتفوقة دعاء ويتعهد بأيجاد حل لها

2020/10/02 | 16:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الطالبة المتفوقة دعاء فلاح رزاق من محافظة النجف الأشرف، بعد الاطلاع على مناشدتها من خلال وسائل الإعلام، حيث تعهد بإيجاد حل لها وتصويب وضعها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اجرى اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الطالبة المتفوقة دعاء فلاح رزاق من محافظة النجف الأشرف، بعد الاطلاع على مناشدتها من خلال وسائل الإعلام”، مبينا ان”الحلبوسي تعهد بإيجاد حل لها وتصويب وضعها”.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن “المتفوقين والكفاءات هم عماد الأمة وصنَّاع الحياة، ودعمهم مسؤولية الدولة والمجتمع”، مشيرا إلى أن “الاكتفاء بالتحفيز المعنوي لا يحلُّ مشكلتهم، إذ لا بدَّ من إيجاد برامج عملية تدفع بهم إلى ميدان المشاركة ببناء الوطن”.

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