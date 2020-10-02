ضبط حاوية أجهزة ومعدات اتصال معدة للتهريب في منفذ أم قصر الاوسط

2020/10/02 | 16:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أحبطت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة واستناداً لمعلومات جهاز المخابرات الوطني العراقي محاولة تهريب حاوية بداخلها أجهزة ومعدات اتصال كانت معدة للتهريب.

تمت عملية ضبط الحاوية داخل الحرم الكمركي بعد الحصول على موافقة الجهات القضائية المختصة تم تشكيل لجنة للكشف عليها برئاسة مركز كمرك ميناء أم قصر الاوسط وعضوية مديرية منفذ أم قصر الاوسط والاستخبارات وشرطة الكمارك، بعد الكشف على الحاوية تبين صحة المعلومات الواردة .

تم ختم الحاويات بالختم الكمركي من قبل لجنة الكشف لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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