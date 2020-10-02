القبض على قيادي داعشي في الفلوجة وعلى ثمانية مطلوبين اخرين

2020/10/02 | 16:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- القت القوات الامنية القبض على قيادي في داعش الارهابي في الفلوجة بالانبار وعلى ثمانية مطلوبين في بلد بصلاح الدين.وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ان مفارز مديرية استخبارات وامن الانبار الميدانية القت القبض على احد قياديي عصابات داعش الارهابية في حي الجولان بقضاء الفلوجة، صادرة بحقه مذكرة قبض […]

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