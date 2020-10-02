عندما تستنجد الممانعة اللبنانية بـ

2020/10/02 | 16:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومهما كانت عليه نتائج الانتخابات، أثبتت أن استراتيجيتها في الشرق الأوسط قد أنتجت، فهي فتحت الأبواب الموصدة لحل النزاعات من جهة أولى، ولخلق إطار سلمي ـ تسووي جديد بين العرب وإسرائيل

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